Podzim má rád červenou

Květinové sluníčko pořádá zářivou přehlídku dvakrát do roka. Poprvé v létě, kdy žluté jazykovité květy navádějí pozornost opylovačů k méně ostentativním kvítkům terčovitým. Podruhé na podzim, když do uschlých semeníků zavítají stehlíci s výraznou rudou maskou táhnoucí se od čela až po bradu. Alternativně nažky vydrolíme a servírujeme na krmítku. Tito pěnkavovití ptáčci s požitkem chroupou také semena pcháčů, pupalek, aksamitníků, štětek, jitrocelů, hvězdnic, echinaceí, chrp. Vůbec ocení, když v záhonech necháme až do jara většinu z toho, co odkvetlo.