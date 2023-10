Červenolisté dlužichy dodají záhonům dynamiku

Příbuzné bergénií a maličkatých lomikamenů jsou tak oblíbené, že je u zahradníka najdeme v bezpočtu kultivarů pod botanickým jménem Heuchera. Všechny kvetou, ale spíš než jemná latnatá květenství jsou to listy, za kterými se otočíme a za něž jsme ochotni utratit několik padesátikorun.

Placaté až hravě kučeravé listy velké jako dlaň nebo o půlku menší s vrcholky špičatými či oblými jsou mělce až hluboce vykrajované, vesměs pětilaločné, ne nepodobné listům javoru. Rozrůstají se z přízemní růžice do hustého trsu, jehož výška i šířka podle sorty jsou v rozsahu 30 až 50 cm.

Vytrvalé byliny původem ze Severní Ameriky uvykly na drsné podmínky. Tvrdošíjně se drží i v mělké půdě mezi kameny a odolávají větru. Slunce k nim může ze všech stran, pod keři či v grošovaném stínu řídce vysázených stromů se jim daří jakbysmet. Co oceníme asi nejvíc, je fakt, že se barevné pigmenty obsažené v listech nerozloží, ani když vzduch zebe. Záhon, v němž se rdí dlužichy, dovede být svůdný nejen na jaře a v létě, ale i celý podzim a zimu.

V zimě dlužichy nesnesou zamokřenou půdu. Zánik ale hrozí i v propustné zemině. Ne hned. To až zhruba po třech letech, kdy začínají dřevnatět stonky. Tehdy dlužichy ztrácejí vitalitu, pelichají a vypadají zbědovaně. Vyzvedneme na jaře nebo na podzim trs ze země, rozdělíme ho, zbavíme odumírajících částí a zdravé listové růžice vysadíme do jamky s kompostem. Stejně jako u jahod dbáme na to, aby nebyly v půdě příliš mělce ani příliš hluboko.