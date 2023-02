Pokojov(kov)á romance

Představíme vám čtyři druhy pokojovek, které jsou právě v kurzu. Svádějí nevšední krásou, ladnými křivkami i hravostí barev a vzorů. Nemají přehnané nároky. Jsou to zkrátka skvělé společnice, s nimiž od prvního dne, kdy je necháte žít vedle sebe, strávíte spoustu pěkných okamžiků.

Výhony dosahující délky až 250 cm můžete libovolně zkracovat, nechat splývat z výšky nebo vyvázat k vertikální opoře. Rostlinu postavte na teplé místo, jinak zpomalí růst, a občas ji s sebou vezměte do sprchy. Snadno tak z listů smyjete prach a odradíte třásněnky, které na nich tropí velké škody.

Stylová pokojová kapradina vyplazuje rosničkově zelené jazýčky a rozdává zářivé úsměvy do všech stran. Krom nálady zlepšuje také vzduch v místnosti. Listy dlouhé až půl metru vytvářejí prstenec okolo tmavé báze, ze které raší, takže to vypadá, jako by ptáčci uprostřed trsu vyseděli důlek.