Jak na pěstování rajčat

Sazenice je pak potřeba otužovat, aby si zvykly na slunce. Náhlý přímý žár by je mohl popálit. K aklimatizaci je vhodné dát sazenice nejprve mimo přímé slunce a postupně dobu pobytu na slunci prodlužovat. V dalších dnech je neste ven v postupně mírně chladnější době, než nakonec zůstanou venku přes noc.

Venkovní pěstování se doporučuje až po květnových ledových mužích, kdy již by neměly teploty klesat pod nulu.

Přísun vody zajišťujte pravidelným zaléváním ke kořenům. Rajčata potřebují dostatek živin, zejména dusík, draslík či bor. V propustné hlinitopísčité půdě zužitkují humus a vláhu. Pomůže také přidání kompostu či granulovaného hnoje. U tyčkových rajčat je potřeb zaštipovat postranní výkony, které vyrůstají vždy od stonku nad listem. Až rajče vyroste dostatečně vysoko, je možné uštípnout i hlavní výhon obvykle za 6. až 8. vijanem plodů. Ty už by zřejmě nedozrály a rostlinu by vysilovaly. Není to ovšem nezbytné. U keříčkových rajčat se nic nezaštipuje.