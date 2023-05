Když je zahrada plná světlušek

Nepostradatelná jsou nástěnná svítidla , která reagují na senzor pohybu a pomáhají v orientaci u domu, vchodu, na terase. Prodávají se v mnoha variantách: oblíbená jsou moderní minimalistická, jež nezasahují příliš do prostoru, na fasádě neruší. Mnozí dají přednost i retro , vintage či rustikálnímu provedení lamp , která mají jasně rozpoznatelný styl.

Závěsná svítidla umístíme nejčastěji do zahradních pergol, rozmanitých přístřešků určených k odpočinku, do venkovních kuchyní, na terasy. Důležité je zavěsit je do míst, kde nepřekáží, ale šikovně osvětlí třeba aktuální zahradní party.