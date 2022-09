Zajímavostí pražského bytu se staly nově vložené odstupňované prvky

Zadání bylo přetvořit prostory bytu o výměře 80 m2. Byt měl původně pouze jednu ložnici a dvě koupelny, nevhodně orientované do velké vstupní haly.

Klient si navíc přál vybudovat nový pokoj, který by sloužil jako pracovna/pokoj pro hosty – to vše s velmi omezeným rozpočtem.

Návrh pracuje s vloženými vestavbami, které skrývají nové funkce, upravuje dispozici a provoz bytu, a všude tam, kde to je možné, využívá původní prvky – jako například dveře a podlahy. V bytě vzniklo i několik průhledů, které pomáhají prosvětlit tmavší prostory.

„Prvním zásahem do půdorysu byla změna orientace kuchyně na jih, čímž jsme získali okna pro nově vzniklou pracovnu. Nová kuchyně s dvěma pracovními deskami proti sobě je kompaktní, ale funkční. Denní světlo sem přivádí interiérové okno ve zdi mezi kuchyní a novou pracovnou/pokojem pro hosty.

Jedním ze zdrojů světla v kuchyni je vysoký průchod do obývacího pokoje s geometrickým výřezem v boku zárubně.

Druhým zdrojem denního světla je pak vysoký průchod do obývacího pokoje s geometrickým výřezem v boku zárubně. Toto řešení opticky sjednocuje níže položené nadpraží dveří do pracovny s vyšším průchodem do haly. Jednoduchou kuchyňskou linku z Ikey ozvláštňují ručně vyráběné obklady typu metro a podlaha v paladiánském stylu – odkaz na italské kořeny našeho studia,“ poznamenává architekt Alessandro Preda ze studia alepreda architecture.