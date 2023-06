Venkovní dlažba má být bezpečná a praktická

Keramické dlaždice bývají poměrně jasnou volbou do interiéru, ale výborným materiálem jsou i pro exteriér. Hodí se na terasu, do pergoly, kolem bazénu nebo jen jako nášlapné chodníky v travní ploše. Zklamaní nebudete, ani pokud jde o design. Dlaždice mohou mít třeba věrný vzhled betonu, dřeva, kamene, který prostoru dodává požadovaný vzhled.

Tloušťka 2 cm dává dlaždicím vysokou nosnost a pevnost na exponovaných venkovních plochách. Pokládka takových dlaždic je snadná: dlaždice lze položit přímo do terénu, např. do trávníku, do štěrku nebo na plastové terče bez použití lepidel a spárovacích hmot.

Jejich instalace je snadná, kruh lze položit přímo do trávy, štěrkového lože nebo do polosuchého betonu. „Rozmyslete si, jak chcete kameny rozmístit. Vyznačte si do trávníku jejich obrys a trávník vyřízněte,“ popisuje David Benda z Hornbachu. „Pak osaďte jednotlivé kusy dlažby. Měly by být asi 1 cm nad úrovní stávajícího trávníku, aby vám do něj časem nezarostly.“