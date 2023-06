Kámen je přirozený doplněk zahrady

Kámen patří do zahrady, stejně jako vodní prvek. Užijete ho na cestičky, okolí jezírka, do záhonu i jako dominantní dekoraci, třeba v podobě květináče. Kameny různých velikostí, tvarů a zbarvení najdete v každém zahradním centru. Na venkově je dobré ctít lokální kámen, který do dané lokality odjakživa patří.

Foto: Hornbach Šlapáky v trávě. Flairstone Etna má rozměry 42 × 36 × 2 cm, je tmavě šedý, materiál jemná kamenina, cena 209 Kč.