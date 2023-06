V tomto příbytku muzikanta si budete připadat, jako byste se ztratili ve vesmíru

Kanadský zpěvák a skladatel Kirby Swatosh, 62, je milovníkem seriálu Ztraceni ve vesmíru, a tak když promýšlel, jak by mohla vypadat jeho chata postavená severně od Vancouveru, v oblasti Brush Prairie, neváhal moc dlouho. Místo dřevěné stavby, nejlépe z kulatiny, se rozhodl postavit objekt připomínající vesmírnou loď Jupiter 2, ve které se plavili hlavní hrdinové seriálu, rodina Robinsonových.

„Je to dílo lásky a jeho stavba trvala osm let. Musíte to vidět, abyste tomu uvěřili. Snažím se na lodi trávit tolik času, kolik mohu, když ji zrovna nepronajímám,“ svěřil se agentuře Caters TV. Za 125 až 150 dolarů (2750 až 3300 Kč) za noc si až šest hostů může užít vybavení, které zahrnuje ovládací panel pro „létání“ v místě, jež je téměř identické s tím na seriálovém Jupiteru 2. Drink si hosté mohou dopřát v tzv. lunárním salonku, jenž slouží jako bar. Srdcem příbytku téměř kruhového půdorysu je obývací pokoj s vesmírnou tematikou a ke spánku slouží klasická manželská postel, kterou doplňují dvě rozkládací pohovky a nafukovací postel.

Létající talíř, který stavba nejvíce připomíná, má i svého stálého rezidenta – mimozemšťana (lze zahlédnout na videu výše).

Kirby je už dvě desítky let pravidelným účastníkem každoročního UFO festivalu v McMinnville ve státě Oregon. „Jednou jsem napsal píseň o stavbě vesmírné lodi na svém dvorku a asi o 20 let později jsem jednu vážně postavil,“ říká s tím, že se není moc co divit, neboť patří ke generaci, kterou ovlivnily úspěchy NASA při dobývání vesmíru. I proto prý miluje návštěvníky, které jeho loď přitahuje, a prozradil, že má svou vlastní knihu hostů, kde často zanechávají kreativní recenze na jeho dílo.

„Většina hostů se do knihy podepíše a někteří zanechávají úžasně kreativní kresby,“ září nadšením. A jako zajímavost přidává, že někdy si bydlení v jeho lodi zamluví lidé, od nichž by právě takovou volbu nikdy nečekal. S mnohými návštěvníky by nejraději trávil dlouhé hodiny povídáním, ale je si dobře vědom, že to se od něj coby pronajímatele ubytování jaksi nečeká.

Kirby přiznává, že loď původně stavěl jen pro svou vlastní potěchu. Náklady na ni se ale oproti původním předpokladům zvýšily, a tak po poradě s manželkou Patricií usoudili, že si jejich „Jupiter 2“ holt bude muset na sebe vydělat a že jej budou v době, kdy jej sami neobývají, pronajímat.

Svou vesmírnou loď pak využil i při natáčení klipu k jedné ze svých písní. Pokud by měl prý někdo zájem využít jeho loď k podobným účelům, neváhal by mu ji také pronajmout.

S vesmírem má ale jeho neobyčejný příbytek ještě cosi dalšího společného. Protože je přes jeden a půl kilometru od nejbližší výspy civilizace, chválí si jeho hosté, že je za bezmračných večerů a nocí možné pozorovat nádhernou hvězdnou oblohu.

Foto: Profimedia.cz Vesmírná loď Jupiter ze seriálu Ztraceni ve vesmíru

Anketa Líbilo by se vám bydlení v tomto příbytku? Ano a moc! 33,3 % Asi docela ano. 8,3 % To nevím. Neumím si to moc představit. 8,3 % Spíš moc ne. 0 % Určitě ne. 50,1 % Celkem hlasovalo 12 čtenářů.

Zářící postel pro milovníky netradičního designu připomíná létající talíř i rozbřesk slunce Tipy a trendy