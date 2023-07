Ukrajinec dostavuje dům z materiálu, který má k dispozici. Z beden po ruské munici

Obyvatelé ukrajinské vesnice Dovhenke jsou jen pár desítek kilometrů od hranice s Doněckou oblastí. Už v dubnu minulého roku se v jejich obci zabydlela ruská armáda. Tu se ale na podzim postupně podařilo vytlačit a lidé se snaží po jejím působení dát do pořádku, co se dá.

Patří mezi ně také místní farmář Ihor Kniazev, jehož farma byla během bojů poničena ostřelováním a raketami. Aby byla znovu obyvatelná, potřebovala nutně opravit. Budově chyběly části zdí, střecha atd. Standardního stavebního materiálu je ovšem v oblasti nedostatek, a tak se muž musel poohlédnout, čím by jej nahradil.

Všude kolem se válely desítky beden od ruské munice, jak dokládají i záběry agentury Reuters na jednu z nich. Ihor původně plánoval, že by krabice rozmontoval a použil prkna z nich jako obklady zdí. Když se však pustil do prvních, zjistil, že jsou velice bytelné. A tak je nyní používá i jako hlavní stavební materiál, přičemž jako pojivo používá pěnu. „Vnitřní strany těch krabic jsou hodně kvalitně udělané. Je hrozně těžké je rozebrat. Myslím, že je něčím ošetřili, aby to dřevo tak ztvrdlo,“ odhaduje Ihor.