Tříčlenná rodina má díky proměně obyčejného třípokojového bytu prosluněný domov

Interiér bytu s užitnou plochou 105 m2 vznikal majitelům na míru. Základním cílem bylo vytvořit domov, který bude nejenom dobře vypadat, ale především bude rodině výborně sloužit, a to i za desítky let.

Architekti z ateliéru Arkhe, jenž je odnoží studia Perspektiv, si potrpí na pečlivé propracování detailů a vinohradský byt nebyl v tomto ohledu žádnou výjimkou. Do jeho interiéru vybrali jen kvalitní materiály, masivním dřevem použitým na podlahy počínaje, přes pečlivě volené dýhy a přírodním kamenem konče.

„Slouží jako šperk. V kuchyni se podobná investice určitě vyplatí. Nejen že tak do interiéru vnese punc luxusu a nadčasovosti, ale je to i trvanlivý materiál,“ říká architekt Ján Antal.

V kuchyni pak oko hosta potěší i to, jak minimalisticky tento prostor působí. Žádné zbytečné rušivé elementy a zařízení, jejichž skrumáž obvykle působí dojmem jisté zaplněnosti. Zde architekti šikovně ukryli spotřebiče právě do ostrůvku a vestavěného nábytku. Při pohledu do kuchyně se tak lze nadchnout čistotou linií a souhrou použitých materiálů.