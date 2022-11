Muž bydlí uprostřed velkoměsta v energeticky soběstačném domě

„Od sítě jsem se odpojil asi před 25 lety, a to hned ze dvou důvodů. Jeden byl dětinský. Bylo mi řečeno, že to není možné, a tak jsem to chtěl udělat. Jako dítě. A za druhé, jsem hluboce přesvědčený, že Zemi musíme prokazovat tolik lásky, kolik to jen lze,“ svěřil se agentuře AP Mobbs, specialista na udržitelné projekty.