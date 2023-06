Panelák už pátým rokem vábí poštolky, hnízdo mají ve starém hrnci

„První poštolka k nám přiletěla před pěti lety. Tehdy jsem dala na parapet okna starý hrnec a zasela jsem tam semínka petržele. Po několika dnech jsem spatřila poštolku, jak do hlíny vyhrabala díru a snesla první vajíčko,“ vzpomíná žena. „Pak během několika dnů přibyla další vajíčka a po měsíci se vylíhla první mláďata,“ říká s tím, že do života poštolek už nijak nezasahovala. „Jenom jsem k hrnci připevnila bednu od banánů, aby na ně tolik nesvítilo letní slunce,“ dodala.

Zda se na parapet bytu v sedmém patře každé jaro vrací některá z poštolek, která se tam vylíhla, anebo jde o zcela jiné ptáky, není jasné. „Nepoznám to, ale docela by mě to zajímalo, a tak jsem napsala na ornitologickou stanici, zda by poštolky třeba nepřišli okroužkovat, ale zatím mi neodpověděli,“ dodává žena.