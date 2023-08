Tento dům počítá s povodněmi. A je na ně připraven

Návrh domu v americkém Southamptonu, který by měl být postaven v příštím roce, počítá s možností, že bude muset čelit záplavám. Proto bude nad pozemkem rozkročen na vysokých nohách a na zemi zůstane jen to, co je zbytné. Ať se stane cokoliv, své obyvatele ochrání. Projekt nese název Tamsen House.

Foto: BS ARQ Takto by měl vypadat dům, který má být postaven v příštím roce v záplavové oblasti.