Pečujte o okna, odmění se vám

Důkladné umytí oken vnese do interiéru nejen pocit čistoty, ale i maximum denního světla, kterého v chladných měsících ubývá. Jejich správné seřízení zajistí, že ani v zimě nepronikne do bytu vlhko a nebude do něj profukovat.

Foto: PKS okna Seřízení špatně doléhajících složitějších oken a velkoformátových posuvných systémů svěříme odborníkovi, ideálně od výrobce, který je dodával.