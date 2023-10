Originální kombinace moderny a historie

„Od samého začátku jsme se ale bavili o otevírání prostoru a jednoduché materialitě. Zajímal jsem se také o každodenní život vícečlenné rodiny a její požadavky do budoucna,“ vysvětluje architekt. Jedním z přání majitelů bylo zachování současné vnější podoby budovy, beze změny měla zůstat i u vstupu. Vnitřní prostor ale prošel rozsáhlými úpravami!

„Za největší hřích původních rekonstrukcí považuji umístění vstupu na jižní stranu, čímž se dostává denní zóna do pozadí na méně prosvětlenou stranu domu. Při této rekonstrukci si majitelé přáli vchod zachovat v původní poloze, proto jsme řešili, jak dostat do prostředí co nejvíce jižního slunce. Vznikla tak zrcadlová stěna, která prostor prosvětluje a velmi decentně rozčleňuje,“ říká architekt.