Nový vstup a prostorově úspornější dveře pomohly s pohodlnějším pohybem v domě

V rámci rekonstrukce domu pak architekti provedli jen malé změny dispozice, díky nimž se podařilo vyřešit problematická místa. V přízemí byla vybourána příčka tvořící předsíň a koupelnu s WC. Nově je vstupní část do domu širší, ale nezasahuje tolik do prostoru obývacího pokoje.

Dveře do obývacího pokoje jsou prosklené, dvoukřídlé a atypicky vyšší, aby propouštěly co nejvíc světla. Koupelna je přístupná dveřmi posuvnými do pouzdra, jež vizuálně korespondují s členěním vstupních dveří. V patře jsou do pokojů dveře posuvné po zdi, tamní koupelnové dveře jsou pak kvůli dostatku světla prosklené.