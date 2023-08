Nábytku vládnou štíhlé linie

Trendům v oblasti koupelen dominuje nekomplikovaný a minimalistický design, který klade silný důraz na udržitelné materiály. Výraznými prvky jsou štíhlé a vysoké skříňky pro zmnožení úložného prostoru. „Tento trend ztělesňuje například série Rágrund z rychle rostoucího a udržitelného bambusu, jehož dřevo je vhodné do vlhkého prostředí,“ popisuje Markéta Polcarová, vedoucí interiérová designérka společnosti Ikea. Pojetí této kolekce maximalizuje využití materiálu, takže během výroby nevzniká takřka žádný odpad.

Tradiční bílou barvu koupelnové sanity nejčastěji doplňují skříňky, police a lavice s kresbou dřeva. „Dřevěný dekor je univerzální a nadčasový, hodí se do jakýchkoliv typů prostor, ať už do malých koupelen, nebo naopak do těch prostorově velkorysých. Zároveň ho jednoduše sladíme s různorodými designovými styly, protože existuje v pestré paletě odstínů,“ uvádí Iva Šedivá.