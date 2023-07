Na téhle adrese by chtělo bydlet nejedno dítě

Novou atrakcí milovníků kreslených příběhů s pokémony a případně i známých her se stala nově vystavěná část města Henderson ve státě Nevada. To těsně sousedí s Las Vegas.

Millerová se proto obrátila na své dva syny ve věku 11 a 14 s tím, jak by se mohly nové ulice jmenovat. A jejich návrh tak nějak odpovídal jejich věku. Oba jsou prý doslova „posedlí“ pokémony, a tak navrhli, aby se nové ulice jmenovaly právě po jejich oblíbených charakterech.

Projektové manažerce se nápad zalíbil. Koneckonců obyvatelé těchto ulic budou mít jistotu, že si jejich adresu nikdo nikdy nesplete. A navíc, jak říká Millerová, „když slyším Jigglypuff (jméno pokémona se velmi blíží anglickému slovu giggle - chichotat se - pozn. red.), musím se zasmát. Když se vracíte z práce domů a měli jste špatný den a pak zatáčíte do Jigglypuffovy ulice, tak se prostě usmějete“.

A usmívají se už nyní i uživatelé sociálních sítí. Zatímco Jigglypuffova ulice je hlavní, ostatní ulice s názvy pokémonů jsou vedlejší, a tak jsou na křižovatkách vidět i dopravní značky STOP. A to inspirovalo hráče hry Pokémon Go k nápadu, že by bylo skvělé, kdyby na každé křižovatce byl umístěná tzv. Poké-stop, tedy stanice, kde se dají vyzvednou pokébaly na chytání pokémonů.