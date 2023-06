Takový plot jste ještě neviděli! Svůj úkol plní, a ještě navíc pobaví

Nečekanou turistickou atrakcí se stal pozemek 56letého Thajce Norkaewa Singkaewa v provincii Phayao. Důvodem přitom není to, co na něm stojí , ale jeho oranžové oplocení.

Vynalézavý muž se totiž rozhodl, že místo pořizování pletiva použije to, co ostatní již nepotřebují, tedy stará jízdní kola. Jeho parcelu od ulice tak odděluje 20 metrů dlouhý plot, který by při troše nadsázky bylo možné označit i za skulpturu. Vznikl totiž natažením drátů mezi sloupky a mezi ně a k nim jsou různě přivázané jak celé bicykly, tak jejich kola zbavená duší.