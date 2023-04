Knihovna zaujme na první pohled obřím oknem, které odhalí interiér budovy

Tvar budovy má evokovat pocit, jako by objekt městem tekl. Jde o přímý odkaz jednak k přízvisku Wu-chanu, jemuž se říká Město 100 jezer, ale zároveň i k faktu, že město leží na soutoku dvou řek: Jang-c’-ťiang a Chan-šuej.

„Při vstupu dovnitř se určité krajinné prvky spojí,“ říká Jacob van Rijs, zakládající partner MVRDV a dodává: „Existuje řada plošin, které lze využít ke studiu. Největší bude pro oblíbenější oblasti. Čím výše půjdete, tím tišší budou studovny a čtecí prostory, které budou sloužit potřebám návštěvníků. Topografie Wu-chanu byla důležitým zdrojem inspirace: máme představu horizontálního pohledu směrem k jezerům a na druhé straně máme tento více vertikální pohled směrem k městu s výškovými budovami. To je příroda versus město a budova se na to nějak zaměřuje. Myslím, že to z ní učiní vzrušující místo pro setkání.“