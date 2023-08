Když chcete, aby interiér působil sladce, zvolte inspiraci pěnovými bonbony Marshmallow

Žužu, pro nějž je typická houbovitá konzistence, má bezesporu svá chuťová i estetická specifika, díky kterým je oblíbené nejen mezi dětmi, ale i ve světě designu. Interiéry inspirované těmito bonbony působí jemně, sladce a často i trochu kýčovitě. S inspirací se proto vyplatí zacházet opatrně a nepřehánět to.

Světle růžová barva se hodí hlavně do dívčích pokojů a do ložnic, ve kterých bude působit uklidňujícím a něžným dojmem. Vhod přijde i do interiérů zařízených v pop-artovém stylu. Pro něj je typická inspirace konzumními potravinami a umělými barvivy.