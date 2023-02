Kam a jak umístit radiátor

Výška radiátoru pod oknem by měla být co nejvyšší, protože tak zajistíme optimální proudění vzduchu okolo teplosměnné plochy tělesa díky lepšímu komínovému efektu, ovšem při zachování mezery mezi podlahou a radiátorem a mezi parapetem a radiátorem.

Ty by měly být alespoň 15 cm a mezera od zdi pak minimálně 2,5 cm, optimálně 5 cm.

Dalším důležitým bodem je to, že by radiátor neměl být v zákrytu za nábytkem (postel, skříně nebo závěsy), aby nedocházelo k odstínění sálavé složky tepla z čelní desky do prostoru a rovněž bylo zajištěno bezproblémové proudění vzduchu okolo tělesa.