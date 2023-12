Jak zvládnout generální úklid v kuchyni

Varná deska, trouba, lednice či dřez, ty jsou v permanenci denně. Úklid začněte právě od nich. Dřez a baterii zbavte bílých skvrnek od vodního kamene. Půjde to i bez chemie. Stačí k tomu zředěná citronová šťáva, kyselina citronová či octový roztok, odličovací tampony nebo třeba obinadlo.

Dobře funguje také samočištění párou. Co je potřeba udělat? Jen nalijete 1/2 litru vody např. do pekáče, vložíte jej do trouby a nastavíte čisticí program. Mastnota i skvrny se uvolněnou párou změkčí. Pak je stačí jen otřít hadříkem.