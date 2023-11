Chytré radiátory umí svému majiteli nejen pořádně zatopit

„Blíže by se daly tyto systémy přiblížit tak, že zahrnují veškeré technologie, jež souvisejí s výrobou tepla, chladu i výměnou vzduchu v domácnosti, a jejich vzájemné propojení funguje takovým způsobem, aby co nejefektivněji spolupracovaly,“ vysvětluje Luboš Kafka ze společnosti Ptáček.

Součástí těchto systémů mohou být i chytré radiátory, které dnes už zdaleka nejsou pasivně odkázané na to, až je někdo zapne nebo vypne. Pokud patříte k lidem, kteří sice velmi správně větrají i v zimě, a to otevřením oken dokořán (byť samozřejmě na krátkou dobu), ale jaksi pozapomínají na tu dobu stáhnout topení nebo ho po vyvětrání zase pustit, určitě oceníte inteligentní radiátory, které na to budou myslet za vás, neboť otevření okna dokáží detekovat.