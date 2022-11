Domek, o kterém muži sní

V redakci se totiž cítím jako doma a je pro mě radost podělit se se čtenáři o to, co vzniká pod rukama mého šikovného příbuzenstva. Navíc to všechno bratranec Ivan podniká se svým taťkou a mým strejdou Ivanem, jemuž jsem už kdysi dávno dala indiánské jméno „Ten, co staví domy“, protože už jich pro sebe také dost postavil. Strejda ale ty domy opouští a jde dál, kdežto bratránek zůstává.