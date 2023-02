Denní světlo to v zimě neutáhne, pomozte mu tím umělým

Kelvin (K) je jednotkou teploty světla. Udává, do jaké míry je světlo zbarvené do modra nebo do červena: čím vyšší číslo, tím chladnější světlo (modré). Rozlišujeme teplé, přirozené a studené světlo. Teplé světlo (1700 –3500 K), přirozené (3500 – 5000 K) a studené světlo (5000 –7000 K).