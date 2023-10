Suché dřevo je základ

Do krbů včetně těch otevřených se hodí bříza (středně tvrdé dřevo), protože při hoření nepraská.

Než dřevem zatopíte, musíte ho nechat dobře vyschnout, tak aby mělo vlhkost okolo požadovaných 20 procent. Na to obvykle potřebuje zhruba dva roky. Např. u břízy to může být méně, u ovocných stromů to naopak trvá až čtyři roky.