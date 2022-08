Kouzlete s tapetami, vytvoříte nový prostor

Motivy, dekory, malby a optické klamy na tapetách jsou tak dokonalé, že vás i vaše hosty s trochou nadsázky přenesou z interiéru do jiného světa. Nechte se inspirovat!

Promyšlená instalace tapety barevně i stylově souznící se zařízením v místnosti navodí pocit, že prostor pokračuje pěšinou do lesa, do tajuplné chodby či komnaty, na mořskou pláž, do ulic oblíbeného města.