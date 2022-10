Kávová sedlina poslouží jako hnojivo i čistič

Jak na to

Majitelé domácích mazlíčků zase ocení, že trocha lógru přidaná do psího šamponu funguje jako výborný odpuzovač nepříjemných blech.

Káva výborně pohlcuje pachy, takže je přítelem citlivého prostoru chladničky. „Nikdy nepoužívejte dezinfekční prostředky v ledničce, protože pokud se dostanou do kontaktu s potravinami, mohou být velmi škodlivé. Místo toho naplňte misku teplou vodou s ekologickým prostředkem na mytí nádobí a před důkladným čištěním do ní namočte čistou utěrku z mikrovlákna, kterou pak snadno umyjete vnitřek ledničky bez obav z toxických látek,“ radí Alexandr Řeháček z Ayeto Eco.

Zbytky z turecké kávy dáme do sítka a necháme proschnout na sypký pudr. Pokud máme automatický kávovar, víme, že sedlina je po zhotovení kávy téměř suchá. I tak ji musíme co nejdříve ze zásobníku vyndat. V opačném případě by totiž mohla brzy plesnivět. Sedlinu rozložíme v tenké vrstvě na pečicí papír, dokud se pořádně nevysuší.