Hledáte nevyužitý prostor? Předělejte starou půdu

Proměnit zaprášenou půdu na útulný byt není snadná cesta. Určitě se vyplatí přizvat na poradu odborníka, projektanta či statika, který zhodnotí, zda je prostor k rekonstrukci vůbec vhodný. Může zjistit poničený krov, střechu, která by rekonstrukci značně prodražila.

Nabízejí se samozřejmě střešní okna, jež lze dát do různých sestav, ale zajímavou variantou jsou rovněž vikýře. Vikýřová okna totiž zachovávají svislou plochu, takže podkrovní prostor se šikminami efektně využijete.

Denní světlo vyžaduje celý podkrovní prostor, který je často záměrně propojený a otevřený, případně opticky oddělený jen příčkami. Přivést světlo do temných koutů lze pomocí skla (příček, dveří), které mezi dvěma místnostmi vytvoří předěl, ale přitom zůstanou vizuálně propojené. A v místech, kde si přejete zachovat intimitu, je možné použít neprůhledné sklo.

Jak na to

Do malé podkrovní koupelny je možné umístit nábytek s menší hloubkou, preferujte bílý, s leskem.

Dále jsou to různé umyvadlové skříňky určené do malých koupelen, jež mají maximální hloubku jen 38 cm a vejdou se i do malé koupelny nebo úzkého prostoru toalety.