Malebný venkovský dům Anne Hathawayové blízko Stratfordu nad Avonou je k mání za 76 milionů

Web House and Garden pak dodává, že druhým pojítkem ke slavnému dramatikovi může být skutečnost, že v letech 1706 až 1775 měli sídlo, jehož počátky sahají do 16. století, obývat příbuzní Shakespearovy choti (připomeňme si, že se William Shakespeare narodil v roce 1564 a do svazku manželského vstoupil v roce 1582).