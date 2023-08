Historické sídlo doplňuje hřiště pro u nás nepříliš běžný sport

Historické sídlo Seas End Hall na desetihektarovém pozemku a s vlastním kriketovým hřištěm se v minulých dnech objevilo na realitním trhu poté, co se jeho majitelé rozhodli posunout se dál. Památkově chráněná budova, jež je zapsána na Seznamu památek II. stupně, je jen hodinu cesty od Londýna. Její majitel, vášnivý milovník kriketu Colin Bailey, dům koupil před 20 lety a rozhodl se splnit si svůj velký sen vybudováním vlastního kriketového hřiště.

„Vždycky jsme s kamarádem snili o tom, že bychom takové hřiště měli, a když se nám v roce 2002 naskytla příležitost a koupili jsme Seas End Hall, mohli jsme to uskutečnit,“ svěřil se agentuře SWNS Bailey.

Zatímco na začátku bylo hřiště malé a chodili ho využívat přátelé, nyní na něm hraje první tým Spalding Cricket Clubu a každý týden se na něm odehrají dva až tři zápasy. Klub je prodejem uvržen do nejistoty, protože bude pouze na novém majiteli, zda bude chtít na svých pozemcích mít dál hřiště a zda na něm bude tým moci hrát.

Nebude-li nový majitel fanouškem kriketu, mohl by to být milovník koní. Sídlo je totiž plně vybaveno pro jezdecké sporty. Má funkční stáje a velký výběh, jízdárnu a kočárovnu. Druhá z budov má užitnou plochu 280 m2, a tak by v případě, že nový majitel nebude mít zálibu v jezdectví, mohla posloužit jako další obytný dům.