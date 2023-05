Závod v Le Mans, patrně nejslavnější vytrvalostní automobilový závod světa, slaví 100 let

S nápadem uspořádat závod, který by prověřil nejen rychlost, ale především spolehlivost vozů, přišli sekretář autoklubu v Le Mans Charles Durand, novinář Charles Faroux a Emile Coquille, francouzský zástupce společnosti Rudge-Whitworth, který disponoval firemními penězi na podporu nějakého závodu.

Za svoji dosavadní historii doznal závod řady změn. Především se několikrát upravoval okruh de la Sarthe, kde se závod jezdí. Ve své současné verzi měří 13,6 kilometru a slavná 5,5 kilometru dlouhá rovinka Hunaudieres, na jejímž konci jely některé vozy až 380 km/h, je rozdělena zatáčkami. Také pověstný start, kdy jezdci do svých vozů běželi, je minulostí. Většina změn, jako je například i zvýšení počtu jezdců jednoho vozu na tři, je motivována snahou o posílení bezpečnosti.

Za sto let si závod v Le Mans vyžádal životy 22 závodníků a do historie se zapsal i nejčernějším dnem v dějinách motorismu, když 11. června 1955 mercedes, v němž zahynul závodník Pierre Levegh, po srážce s jiným vozem vlétl do diváků. Podle různých údajů zahynulo 83 až 90 osob včetně Levegha. I přesto byl závod dokončen.