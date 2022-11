Mercedes překonal rekord produkčních aut na Severní smyčce Nürburgringu

Slavná Nordschleife má od minulého týdne nového vládce. Řidič Marco Engel zde totiž stanovil nový rychlostní rekord pro produkční automobily v hypersportovním Mercedesu-AMG One.

Mercedes-AMG One na Nordschleife

„Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek. Nečekal jsem, že budeme moci nastavit takový čas na kolo s podmínkami, jaké panovaly. Bylo to složité, ale zároveň jsem to bral jako zvláštní výzvu,“ uvedl pilot DTM Marco Engel, který zároveň podotkl, že vůz se podle něj ještě více hodí na tratě Grand Prix než na Nordschleife.