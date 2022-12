Vrcholný Mercedes-AMG GT má být plug-in hybridem s obří silou

Automobilka Mercedes-Benz pilně pracuje na nové generaci modelu AMG GT, který ve své vrcholové variantě bude plug-in hybridní. Alespoň to tvrdí britský web Autocar; od automobilky to potvrzeno zatím není.

Nová generace AMG GT s kódovým označením C192 má mít pod kapotou čtyř-, šesti- a osmiválcové motory s tím, že kromě čtyřlitrové V8 s označením M178 to budou motory řadové. Za zmínku z nich stojí čtyřválec M139, který má díky elektrickému kompresoru nabízet 380 koní a 480 Nm, stejně jako v AMG SL 43.

Onen osmiválec má být podle Britů k mání i v plug-in hybridní verzi s označením 63 S E Performance. Pod tím se u čtyřdveřové verze AMG GT skrývá výkon 842 koní a točivý moment 1470 Nm - a je tedy možné, že novinka bude nabízet stejně ohromnou sílu. To by z ní udělalo jedno z nejsilnějších hybridních kupé v nabídce, parametry by předčily Ferrari 296 GTB i Lamborghini Sián.