Vlajková loď Mercedesu-AMG je tu. Třída S 63 ohromuje výkony

Běžná třída S generace W223 tu s námi je už od roku 2020, dosud ale chyběl vrcholový model od AMG. Nyní se to mění - automobilka odhalila model s názvem AMG S 63 E Performance. Hádáte správně, je to plug-in hybrid.

To znamená, že navzdory hmotnosti 2595 kg zvládá vůz zrychlit na stovku za 3,3 sekundy. Nejvyšší rychlost určuje elektronický omezovač, který v závislosti na příplatkové výbavě může být nastaven až na 290 km/h; standardem je 250 km/h.

Zmíněný osmiválec sám dává 612 koní a 900 Nm, elektromotor přispívá až 190 koňmi a 320 Nm, ovšem to jen po dobu 10 sekund. Jeho stálý výkon je 95 koní. Bere energii z 13,1kWh baterie, která v elektrickém režimu, při němž se dá jet až 140 km/h, má vystačit až na 33 km jízdy. I v tomto režimu mohou být poháněna všechna kola - když systém zjistí prokluz těch zadních, pošle skrz kardanovou hřídel výkon dopředu.

Kdo by se nicméně těšil na dobíjení baterie stejnosměrným proudem, jak zvládají některé jiné plug-in hybridy Mercedesu-Benz, má smůlu - k mání je jen 3,7kW nabíječka na střídavý proud. Plné nabití baterie z wallboxu tak bude trvat odhadem okolo tří a půl hodiny.

Automobilka přímo říká, že elektrické ústrojí tu je pro co nejlepší výkony, nikoliv pro co nejúspornější jízdu. Není se tak co divit normované spotřebě 4,4 l benzínu + 21,4 kWh elektřiny na 100 km.