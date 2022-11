Volvo poodhaluje SUV EX90, na střeše má lidar

„Jedná se o pomyslné oči vozu, a ačkoli by bylo možné umístit lidar do oblasti masky chladiče – což by se rovnalo tomu, kdybyste měli oči na kolenou –, mnohem větší smysl dává mít tyto oči co nejvýše na hlavě, aby toho jejich prostřednictvím bylo vidět co nejvíce. Z toho důvodu jsme se společně s našimi konstruktéry rozhodli umístit lidar ve střešní linii, kde bude dosahovat maximální efektivity.“