Unikátní sbírka závodních bugatti se po letech vrací domů

Kolekce původně patřila Hansi Mattiovi, zakladateli Bugatti Club Suisse, který jí zasvětil celý svůj život a dal dohromady skutečně unikátní vozidla s neuvěřitelnou historií a dbal přitom na to, aby zůstala v co nejvěrnějším a nejoriginálnějším stavu. Nový majitel nyní sbírku propůjčil zpět do rukou Bugatti.

S vozy na zámečku ve Francii pak mimo jiné pózovalo i černé Bugatti Chiron, které je jasným důkazem toho, kam to automobilka za svá léta působení dopracovala. „Všechno to byly průkopnické modely, které jsou inspirací pro to, co děláme nyní,“ doplnil Piochon.