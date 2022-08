Příští bugatti má být hybrid s menším motorem, který ohromí

Zatím bezejmenný nástupce chironu, který se má ukázat v roce 2027, má dostat menší motor s hybridním ústrojím. „Bude úchvatný technologicky i co do inovací nebo nepředvídatelnosti. Naprosto lidi ohromí, je vážně radost na něm pracovat,“ nechal se slyšet zástupce šéfdesignéra značky Frank Heyl.

Má vypadat odlišně od současných bugatti, ale zachová si esenci designového jazyka značky s důrazem na aerodynamiku. Bude mít nové šasi a díky menšímu motoru bude štíhlejší. „Jsou příležitosti, jak může být více atletickým co do tvaru. Má to ale i svá omezení kvůli výkonu a souvisejícím potřebám,“ cituje web Achima Anscheidta, šéfdesignéra Bugatti.