Toyota Hilux na vodík? Automobilka pracuje na prototypu

Z toho, že tu je jen jeden, lze soudit, že přinejmenším prototypy budou mít pohon pouze zadních kol. Možnost přidání druhého elektromotoru, který by poháněl přední kola, tisková zpráva nezmiňuje. Můžeme jen spekulovat, že technicky by to jít mohlo, ale je otázkou, zda palivový článek dokáže vyprodukovat dost energie na trvalý pohon obou náprav.