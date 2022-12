Toyota chce Japoncům zlevnit nový prius, musí jen souhlasit s automatickými aktualizacemi

Internetové aktualizace by se týkaly mimo jiné bezpečnostních prvků aut, tedy systému Safety Sense, který Toyota montuje standardně do všech svých vozů. Bylo by to poprvé, kdy by automobilka „vzduchem“ aktualizovala tyto aspekty svých aut. Prozatím je v plánu vyzkoušet slevu v Japonsku, pokud se však model osvědčí, není vyloučena expanze do celého světa.