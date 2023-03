Automobilky Seat a Cupra se po dvou letech vrátily do zisku, loni firma vyrobila 481 tisíc aut

Podle výkonného viceprezidenta pro oblast financí Davida Powelse firma loni investovala 654 milionů eur (15,59 miliardy korun) do vývoje a výzkumu, což je o 14 milionů eur více než v roce 2021. Řekl také, že se o 18 procent zlepšila tržba na jeden vůz, a to na 19 920 eur (475 tisíc korun) - zejména díky značce Cupra.

Co firma plánuje na letošní rok? Cupra má tvořit ještě větší část obratu než loni, a to přes polovinu. Vedení také zvažuje vstup značky na severoamerický trh. „Myslíme si, že Američané by si oblíbili design a výkony Cupry,“ řekl Griffiths na tiskové konferenci.