Studenti liberecké univerzity staví první formuli s hybridním pohonem

Závody studentských formulí mají od 80. let minulého století tradici v USA, v Evropě studenti závodí se svými monoposty od roku 1998. Po celém světě pracuje na své formuli asi 500 univerzitních týmů.

„Všechny fakulty, které na univerzitě jsou, máme v týmu zastoupené. Děláme to od nuly, od shánění peněz, přes design, marketing, samotný návrh a stavbu,“ řekl Macháček, který by se rád konstrukci sportovních vozů věnoval i po skončení studia na liberecké strojní fakultě. Formule bude mít zadní nápravu poháněnou benzinovým motorem značky Suzuki, přední kola budou mít každé svůj elektrický motor.

„Lidi, kteří přijdou z průmyslovky, tak umí většinou se soustruhem, s frézkou, vrtačkou, v nevýhodě bývají ti, kdo přicházejí z gymnázií, když ale někdo chce, tak ho to naučíme,“ poznamenal Macháček. Složitější díly je podle něj třeba zpracovávat i na CNC obráběcích strojích. „K těm máme přístup třeba prostřednictvím našich sponzorů,“ dodal.

„Každý, kdo se do týmu přihlásí, do toho jde s tím, že to chce někdy řídit, ale když se jde testovat a závodit, tak z toho mají všichni velký respekt,“ řekl vedoucí konstrukce a jeden z pilotů formule Ladislav Horálek.