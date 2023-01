Stará stodola plná cenných „amerik“ vydala své tajemství

Občasné objevy aut, která někdo před desítkami let odstavil do stodoly a nechal svému osudu, někdy odkryjí velmi zajímavé kousky. Video z blíže neupřesněného místa ve Spojených státech je přesně tím případem.

Objevilo se těsně před Vánoci na youtubovém kanálu Raula Burgose, který očividně v místě pracoval a v rámci přestávky nahlédl do stodoly „uprostřed ničeho“, jak sám říká. Pořádně si sám neuvědomuje, jaký poklad v našel, ovšem nejednomu fanouškovi starých „amerik“ z toho spadne brada.

Obou těchto aut se v těchto verzích vyrobilo méně než 1000 kusů, staré challengery jsou obecně velmi ceněné a v rámci mustangů jsou verze Boss 429 z let 1969 a 1970 považované za svaté grály historie této americké ikony. Kdyby byla tato dvě auta zrenovovaná, stálo by tu vedle sebe několik set tisíc dolarů, ne-li milion.

To není všechno. Ve stodole stojí také Pontiac GTO první generace, Ford Torino Cobra Jet a pár dalších mustangů z 60. a začátku 70. let minulého století. Podle popisku videa všechna auta patří jednomu člověku a na svém místě stojí nejméně 30 let. Jestli se ještě někdy podívají na silnice, je ve hvězdách.