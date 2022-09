Školáci se vrací do lavic, řidiči by měli zpozornět

Se začátkem školního roku přibude do dopravy zejména ráno a v brzkém odpoledni řada účastníků, pro které bude všechno nové – čerství prvňáčci. Nejen ti však mohou znamenat zvýšené riziko – do lavic se vrací všichni školáci a někteří mohou být ještě myšlenkami v prázdninách.

„Začátek školního roku je rizikovým obdobím jak pro školáky, tak pro řidiče. Nutnost opatrnosti platí pro všechny. Děti jsou po prázdninách ještě nepozorné a roztržité. Samostatnou kapitolou jsou prvňáčci, kteří se učí teprve chodit do školy a dopravní prostředí je pro ně velká neznámá,“ uvedl v minulosti Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti, neziskové organizace zaměřující se na bezpečnost silničního provozu.

Jinými slovy, zejména v blízkosti škol to znamená zvýšené riziko, že malý chodec vstoupí bez rozhlédnutí do vozovky či na přechod pro chodce. Parkují-li u kraje ulice auta, rozhled pro řidiče i chodce je významně omezený. Mezi zaparkovanými auty by chodci neměli ulici přecházet vůbec, píše ministerstvo dopravy na svém webu.

Další dobrou radou řidičům je preventivně zpomalit, zejména kolem škol. „Pokud snížím v okolí školy rychlost na 30 km/h, riziko vážného zranění dětí bude minimální,“ řekl v minulosti k začátku školního roku Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP.

Zvláštní připomínku si zaslouží zastávky MHD, protože řada školáků dojíždí autobusem či tramvají. Vyběhnutí do vozovky zpoza autobusu může skončit tragicky, proto by to lidé – nejen školáci – neměli dělat. A řidiči by si měli být vědomi, že se zpoza autobusu může vynořit chodec nedbající své bezpečnosti.

„Při řízení je třeba předvídat a brát v úvahu nenadálé situace, které se mohou objevit, jako je například dítě ve vozovce. Vysoká rychlost zkracuje čas na adekvátní reakci a následky pak mohou být fatální. Přehledný úsek, kterým pravidelně pojíždím, se může náhle změnit v krizovou situaci a rozdíl 10 km/h na tachometru pak může nevratně zasáhnout do života někoho jiného,“ uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Přesto je co do bezpečnosti dětí to hlavní samozřejmě na rodičích. Se svými dětmi, zejména jdou-li do školy poprvé, by měli najít nejbezpečnější cestu do školy a projít ji. A také děti upozornit na možné nebezpečí, připomenout jim pravidla při přecházení vozovky.

To znamená zejména se vždy dobře rozhlédnout na obě strany, než do vozovky vkročíme, a to i na přechodu pro chodce. Také se ujistit, že řidič auta před přechodem zastaví, než mu vstoupíme do jízdní dráhy.

„Používejte oči i uši, to jsou smysly, na které se spoléháme. Naslouchejte dopravě a informacím, které tímto získáte,“ píše ministerstvo dopravy dále na svém webu s tím, že tak člověk snáze pozná blížící se tramvaj, autobus či náklaďák.

Řidič musí umožnit chodci přejití po přechodu, chodec však na přechod nesmí vstupovat bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec také nemá přednost na tzv. místě pro přecházení, vyznačeném tenkou přerušovanou čárou napříč přes vozovku. Zde mají přednost auta.