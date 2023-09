Škoda vstoupila na vietnamský trh

Škoda Auto vstoupila na vietnamský trh. Činí tak v nové roli v rámci koncernu Volkswagen, kdy má na starosti trhy jihovýchodní Asie či severní Afriky. Letos plánuje odbyt řádově stovek aut. Ve střednědobém horizontu chce ve Vietnamu prodávat 30 000 aut ročně, po roce 2030 překročit hranici 40 000 vozů. V plánu má rozšíření sítě z letos plánovaných šesti na 20 prodejen do roku 2025, během pěti let plánuje až 30 autocenter. Během představení značky v Hanoji to uvedl člen představenstva Škody Martin Jahn.

Foto: Škoda Auto Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto za oblast prodeje a marketingu (vpravo), a Le Do, generální ředitel projektu Škoda ve Vietnamu, během slavnostní akce u příležitosti vstupu Škody Auto na vietnamský trh.