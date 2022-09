Škoda Auto předá dva vozy Zdravotnímu klaunovi

Škoda Auto pomáhá dobročinné organizaci Zdravotní klaun již 20 let. Předání bude předcházet tisková konference, která začne v 15:00.

Děti měly možnost během léta nakreslit a poslat svoji představu, jak by měly vypadat vozy, kterými Zdravotní klauni jezdí za nemocnými dětmi a seniory. Oba vozy předají zástupci automobilky společnosti Zdravotní klaun spolu s finančním darem.

Soutěže se mohly zúčastnit děti do 15 let z celé republiky, a to jednak formou omalovánek, které byly distribuovány i na nemocničních odděleních, či prostřednictvím internetové stránky www.autoproklauna.skoda-auto.cz, kde měli mladí designéři možnost měnit barvy a vytvářet obrazce prostřednictvím prohlížeče na tabletu nebo mobilním telefonu.