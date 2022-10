Rychlostní limity v ČR platí čtvrt století, snížily tehdy počty obětí v obcích

Čtvrt století jezdí řidiči v Česku podle stávajících rychlostních limitů v obcích a na dálnicích. Zatímco po snížení maximální dovolené rychlosti v obcích ze 60 km/h na 50 km/h tehdy výrazně klesl počet obětí dopravních nehod i střetů aut s chodci, zvýšení rychlosti na dálnicích o 20 km/h na současných 130 km/h se ve statistikách výrazněji neprojevilo. Vyplývá to ze statistik dopravních nehod.

To se potvrdilo i v tuzemských statistikách, které zaznamenávají počty obětí nehod do 30 dnů po nehodě. Zatímco počet usmrcených chodců v roce 1996 činil 372, v roce 1998 byl skoro o 40 % nižší. Klesl i počet obětí dopravních nehod v obcích, ze 719 v roce 1996 na 557 o dva roky později.

V posledních měsících a letech se ovšem diskutuje o dalších úpravách rychlostních limitů. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v minulých měsících hovořil o možnosti zvýšit maximální povolenou rychlost na dálnicích na 150 km/h. Limit by podle ministra mohl platit na vybraných místech, kde by to umožňovaly podmínky dálnice.