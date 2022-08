Pravidla pro předjíždění cyklistů se zatím měnit nebudou

Resort plánoval zavést při předjíždění v rychlosti do 30 km/h obecné pravidlo bezpečného předjíždění. Kupka záměr oznámil v červenci s tím, že podle statistik je nebezpečnost předjíždění cyklistů při těchto rychlostech malá. Zároveň zdůraznil, že by změna neznamenala úplné zrušení povinného odstupu auta od cyklisty, jen by nebyla přesně definovaná a odvíjela by se od místa a situace.